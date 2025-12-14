پخش زنده
امروز: -
۴۸ میلیارد ریال تسهیلات پروار بندی دام سبک و سنگین شهرستان خوشاب برای حمایت از دامداران و توسعه بخش دامپروری اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان خوشاب گفت: این تسهیلات با هدف تقویت تولید، افزایش بهرهوری و پشتیبانی از فعالان حوزه دامپروری به شهرستان خوشاب اختصاص یافته است.
رحمتالله نظافت افزود: تاکنون برای متقاضیان واجد شرایط، پرونده تشکیل و به بانکهای عامل معرفی شدهاند تا مراحل دریافت تسهیلات را تکمیل کنند.
وی ادامه داد: برخورداری از پروانه معتبر واحد تولیدی، بیمه نامه و ثبت اطلاعات در سامانه پهنه بندی و سامانه سیتا از شرایط اصلی بهرهمندی از این تسهیلات است.
مسئول امور دام شهرستان خوشاب نیز گفت: تخصیص این منابع مالی، ضمن تقویت اقتصاد روستایی، زمینه ساز ایجاد اشتغال و رونق پایدار در بخش کشاورزی و دامپروری خواهد بود.
سید مهدی حسینی افزود: شهرستان خوشاب دارای حدود ۹۰ هزار رأس دام سبک و یک هزار و ۵۵۰ رأس دام سنگین است و اجرای این طرح میتواند نقش مؤثری در افزایش تولید گوشت قرمز، ارتقای امنیت غذایی و بهبود معیشت دامداران منطقه ایفا کند.