با بهره برداری از طرح تولید لاکتوز‌های دارویی و غذایی در ارومیه ، زنجیره تولید محصولات لبنی تکمیل می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجان غربی در مراسم عملیات اجرایی طرح تولید لاکتوز‌های دارویی و غذایی یکی از شرکت‌های صنایع لبنی با سرمایه‌گذاری ۲۲۰ میلیارد تومانی در قالب طرح توسعه گفت: توسعه صنایع لبنی و گیاهان دارویی محور رشد اقتصادی استان است .

رضا رحمانی ضمن تقدیر از تلاش‌های این شرکت، بر نقش آن در تأمین امنیت غذایی و تنوع تولید استان تأکید کرد و آن را نمونه موفقی در مدیریت صنعتی و بهره‌گیری از نیروی انسانی توانمند دانست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه گیاهان دارویی و صنایع غذایی افزود: آذربایجان غربی پتانسیل بالایی در توسعه زنجیره‌های تولید دارد و بهره‌گیری از این فرصت‌ها می‌تواند استان را به محور مهم صنعتی و صادراتی تبدیل کند.

استاندار آذربایجان غربی همچنین بر اهمیت سرمایه‌گذاری کلان در توسعه پژوهش، افزایش توان تولید و ارتقای صادرات تأکید کرد و گفت: وقتی سرمایه‌های کلان به کار گرفته می‌شود، واحد‌های صنعتی نه تنها توان تولید ملی بلکه حضور در بازار‌های بین‌المللی را نیز پیدا می‌کنند.

رحمانی در پایان به اهمیت منابع انسانی به عنوان سرمایه اصلی استان اشاره کرد و افزود: پتانسیل اصلی ما نه تنها تولید محصولات، بلکه نیروی انسانی متخصص و توانمند است که باید با حمایت‌های مناسب از آن بهره‌برداری شود.

مدیر کل صمت آذربایجان غربی هم در این آیین گفت: با اجرای این پروژه دیگر هیچ ماده اولیه‌ای از کارخانه خارج نمی‌شود و زنجیره تولید محصولات لبنی به‌طور کامل تکمیل شده است.

سخاوت خیر خواه همچنین از اشتغال‌زایی پروژه خبر داد و گفت: با اجرای طرح توسعه، برای بیش از ۴۷ نفر به‌صورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد و ارزش افزوده قابل توجهی در منطقه به وجود می‌آید.

وی افزود کل هزینه اجرای پروژه تاکنون ۱۲ میلیارد تومان برآورد شده و برای تکمیل تجهیزات خارجی حدود ۲۲ میلیارد تومان دیگر نیاز است.

حاکم‌ممکان یکی از نماینده‌های مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی هم در این ایین با اشاره به دستاورد‌های استان در زمینه صنایع شیر، تصریح کرد: با مدیریت درست و تخصصی می‌توان شرکت‌های زیان‌ده را به فرصت‌های اقتصادی تبدیل کرد و در عین حال نیاز‌های جامعه، به ویژه در حوزه امنیت غذایی را هم تأمین کرد.

گزارش دارد....