به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمد ابراهیم تولایی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه الکامپ نمادی از عزم جدی استان برای ورود قدرتمندانه به اقتصاد دیجیتال است، گفت: در عصر حاضر، فناوری اطلاعات صرفا یک زیرساخت نیست؛ بلکه موتور محرک اصلی برای افزایش تاب آوری اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده پایدار محسوب می‌شود.

وی افزود: نمایشگاه الکامپ با تمرکز ویژه به جذب سرمایه‌گذاری‌های فناورانه، حمایت از شرکت‌های خصوصی در جهت صادرات خدمات دانش‌بنیان و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه کسب و کار‌های نوپا شکل گرفته است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران ادامه داد: با تسهیل ارتباط میان ظرفیت‌های دانشگاهی و نیاز‌های صنعتی، نرخ اشتغال تخصصی را افزایش داده و مازندران را به یک مقصد جذاب برای شرکت‌های فعال در حوزه فناوری تبدیل خواهیم کرد.

تولایی گفت: نمایشگاه الکامپ ویترین دستاورد‌های جوانان و چهره‌های علمی استان در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و دولت الکترونیک است.

وی افزود: در این نمایشگاه، که ۱۶ تا ۱۹ دی ماه در ساری برگزار می‌شود، شرکت‌های دولتی و خصوصی، جدیدترین خدمات و تولیدات علمی خود را به نمایش می‌گذارند تا شاهد بازاریابی‌های جدید و ارتباطات نو در سطح منطقه باشیم.