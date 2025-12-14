به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با بهره برداری از نخستین واحد تو‌لید کنسانتره دیونیزه کشور در ارومیه ایران به جمع تولید کنندگان برتر در فناوری‌های پیشرفته فرآوری میوه در جهان پیوست .

با حضور مسئولان استانی طرح توسعه تولید کنسانتره دیونیزه میوه با سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی،در یکی از شرکت‌های صنایع تبدیلی ارومیه به بهره‌برداری رسید.

استاندار آذربایجان غربی در آیین بهره‌برداری ازاین طرح با تأکید بر نقش محوری سرمایه‌گذاری در توسعه کشور، گفت: بدون سرمایه‌گذاری، حل مسائل اساسی اقتصاد کشور امکان‌پذیر نیست و راه‌حل اصلی، تسهیل مسیر ورود سرمایه‌گذاران به عرصه تولید است.

رضا رحمانی با اشاره به فضای رو به رشد سرمایه‌گذاری در استان اظهار کرد: آذربایجان غربی امروز در مسیر اتفاقات بسیار مثبت اقتصادی قرار گرفته و گزارش‌های لحظه‌ای از میزان و حجم سرمایه‌گذاری‌ها، نشان‌دهنده استقبال جدی سرمایه‌گذاران و آمادگی استان برای جذب سرمایه است.

وی با اشاره به اهمیت فناوری و صادرات در توسعه صنعتی تصریح کرد: صنعت زمانی می‌تواند پرواز کند که بر دو بال «فناوری» و «صادرات» تکیه داشته باشد، خوشبختانه این واحد صنعتی از دانش فنی و رویکرد دانش‌بنیان مناسبی برخوردار است که می‌تواند الگویی برای سایر واحد‌های صنعتی استان باشد.

مدیرکل صمت آذربایجان غربی هم در آیین بهره‌برداری از این طرح، با قدردانی از سرمایه‌گذاران و صنعتگران فعال در استان، اظهار کرد: این پروژه از جمله طرح‌های مهم صنعتی استان است که سرمایه‌گذاری آن به‌طور کامل از محل صادرات مجموعه تأمین شده و سالانه حدود ۱۲ میلیون دلار صادرات برای کشور به همراه دارد.

سخاوت خیرخواه با اشاره به ویژگی فناورانه این طرح افزود: تکنولوژی به‌کاررفته در تولید کنسانتره دیونیزه میوه، برای نخستین بار در کشور در حوزه صنایع غذایی اجرایی شده و می‌تواند به‌عنوان ماده اولیه مورد استفاده بسیاری از صنایع غذایی در سطح کشور قرار گیرد.

وی ظرفیت اسمی سالانه این واحد تولیدی را ۳ هزار تن کنسانتره اعلام کرد و گفت: در فاز نخست بهره‌برداری، این میزان تولید محقق خواهد شد و در سال‌های آینده، با توسعه خطوط تولید، ظرفیت و تنوع محصولات افزایش می‌یابد.

مدیر کل صمت آذربایجان غربی با بیان اینکه هم‌اکنون ۲۵۰ نفر به‌صورت مستقیم در مجموعه ترش نارین مشغول به کار هستند، خاطرنشان کرد: با افتتاح این خط تولید جدید، برای ۳۰ نفر دیگر نیز اشتغال مستقیم ایجاد شده که نقش مهمی در تقویت اشتغال پایدار در منطقه دارد.

حجت السلام‌ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت حمایت از کشاورزان و صنایع محلی، بر لزوم مدیریت بهینه منابع استان آذربایجان غربی و توجه ویژه به توسعه تولید در این منطقه تأکید کرد و‌گفت: باید استان را به عنوان قطب تولید کنسانتره کشور معرفی کنیم.