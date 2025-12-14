پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران گفت: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران، با شعار پیوند گردشگری و فناوری دیجیتال در نمایشگاه الکامپ شرکت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران با اشاره به حضور در نمایشگاه با شعار پیوند گردشگری و فناوری دیجیتال، گفت: دوازدهمین نمایشگاه الکامپ مازندران و دولت هوشمند به همت سازمان نظام صنفی رایانهای استات با شعار، «مازندران هوشمند با تحول دیجیتال» تعریف شده است، که در صورت اجرایی شدن میتواند چهره استان به ویژه در حوزه گردشگری را دگرگون کند.
حسین ایزدی افزود: در سالهای اخیر، صنعت گردشگری بیش از هر زمان دیگری به فناوریهای نوین وابسته شده و تجربه سفر از انتخاب مقصد تا بازگشت، بهطور کامل تحت تأثیر ابزارهای دیجیتال قرار گرفته است
او دوازدهمین نمایشگاه الکامپ مازندران و دولت هوشمند را یکی از بزرگترین رویدادهای فناوری کشور در شکلدهی آینده گردشگری یاد کرد و گفت: این نمایشگاه با تمرکز بر حوزههایی، چون فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و خدمات دیجیتال، فرصت ارزشمندی را برای فعالان صنعت گردشگری فراهم کرده تا با تازهترین دستاوردهای فناورانه آشنا شوند و راهکارهایی نوین برای توسعه خدمات سفر طراحی کنند.
ایزدی با بیان اینکه حضور استارتاپهای گردشگری از مهمترین بخشهای این رویداد به شمار میرود، خاطر نشان کرد: این استارتاپها با ارائه پلتفرمهای رزرو آنلاین هتل، ابزارهای هوشمند پیشنهاد مقصد، تورهای دیجیتال و خدمات نوآورانه سفر، نقش مؤثری در تغییر سبک سفر و رفتار گردشگران دارند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران با اشاره به اینکه بسیاری از کسبوکارهای موفق گردشگری کشور، نخستینبار در چنین نمایشگاههایی معرفی شدند، تصریح کرد: گردشگری هوشمند نیز یکی دیگر از محورهای برجسته الکامپ مازندران است و، شرکتهای فناوری در این نمایشگاه راهکارهایی مانند نقشههای دیجیتال، راهنماهای مبتنی بر واقعیت افزوده (AR) و سیستمهای مدیریت هوشمند ارائه میکنند که امکان پیادهسازی تجربهای نوین برای گردشگران داخلی و خارجی را فراهم میکند.
ایزدی حضور تاسیسات گردشگری افم از مراکز اقامتی، پذیرایی و خدمات مسافرتی را در نمایشگاه الکامپ مازندران ضروری عنوان کرد و گفت: آشنایی با جدیدترین راهحلهای نرمافزاری از سیستمهای مدیریت رزرو و تحلیل داده گرفته تا چتباتهای پاسخگوی گردشگران و ابزارهای بازاریابی هوشمند میتواند در ارتقای کیفیت خدمات و بهبود تجربه مسافر نقش مهمی داشته باشد.
دوازدهمین نمایشگاه الکامپ مازندران و دولت هوشمند به همت سازمان نظام صنفی رایانهای مازندران از ۱۶ تا ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ در مرکز نمایشگاه بینالمللی نیاوران ساری برگزار میشود.