مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی از توزیع بیش از ۲۶ هزار تن آرد در مناطق روستایی استان طی هشت ماهه سال جاری خبر داد و گفت: این اقدام با هدف پشتیبانی از معیشت روستاییان و جلوگیری از بروز کمبود اقلام اساسی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سجاد حسامی با بیان اینکه آرد یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های خانوار‌های روستایی به شمار می‌رود، تصریح کرد: برنامه توزیع آرد با توجه به شرایط تولید و زندگی در روستا‌ها و برای پاسخگویی به نیاز کشاورزان، دامداران و سایر اقشار فعال در این مناطق اجرا شده است.

وی افزود: روند توزیع با مشارکت شبکه تعاونی‌های روستایی و تحت نظارت مستمر صورت گرفته و تلاش شده است آرد در زمان مناسب و به‌صورت منصفانه در اختیار روستاییان قرار گیرد، به‌گونه‌ای که تاکنون مشکل خاصی در این زمینه گزارش نشده است.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی با تأکید بر اهمیت رضایت‌مندی بهره‌برداران گفت: هدف صرفاً تحویل آرد نیست، بلکه ایجاد آرامش خاطر برای خانوار‌های روستایی و کاهش نگرانی آنان نسبت به تأمین نیاز‌های غذایی از اولویت‌های اصلی ما به شمار می‌رود.

حسامی همچنین به ادامه نظارت‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، کنترل مستمر فرآیند تأمین و توزیع آرد ادامه خواهد داشت تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در دسترسی روستاییان به این کالای اساسی ایجاد نشود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی لازم برای تداوم توزیع آرد در ماه‌های آینده انجام شده و این اقدام در چارچوب سیاست‌های حمایتی دولت و با هدف تقویت امنیت غذایی در مناطق روستایی و کمتر برخوردار دنبال می‌شود.