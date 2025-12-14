به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس بسیج دانش آموزی خراسان رضوی امروز گفت: اردوی راهیان نور یکی از مهمترین شاخصه‌ هایی است که آرمان‌ های شهدا و ایثارگران را به معنای واقعی کلمه تعریف می‌ کند و ادامه ارتباط با آرمانها و پیام شهدا از جمله اهداف این اختتامیه است.

مجید شعرباف تبریزی افزود: اردوهای راهیان نور سند افتخار و نشانه میثاق افراد به ویژه دانش آموزان و نسل جوان با آرمان های شهدای هشت سال دفاع مقدس است.

وی اظهار کرد: زنده نگهداشتن یاد و خاطره ایثارگری شهدا و همچنین آشنا کردن نسل جوان و نوجوان با فرهنگ و ارزش‌ های دفاع مقدس بیشترین تأثیر را در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارد.

آیین اختتامیه راهیان نور مناطق عملیاتی جنوب کشور در سالن صبای صدا و سیمای مشهد برگزار شد.