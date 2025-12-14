پخش زنده
سازمان هواشناسی، به علت فعالیت سنگین بارشی برای استانهای فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان هشدار سطح قرمز صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور ضمن تشریح پیش بینی وضعیت جوی کشور در هفته جاری، از صدور هشدار قرمز برای برخی استانهای خبر داد.
بر این اساس وضعیت جوی استانهای فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان از سه شنبه تا پایان جمعه به سبب فعالیت سنگین سامانه بارشی در سطح هشدار قرمز است.
بر اساس این پیشبینی، امروز در استانهای ساحلی خزر، خراسان شمالی، برخی نقاط استانهای خراسان رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان، جنوب اصفهان، جزایر واقع در تنگه هرمز،دوشنبه در استانهای فارس، هرمزگان، نیمه غربی کرمان، برخی نقاط استانهای چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد، جنوب استانهای یزد و اصفهان، شرق خوزستان، برخی نقاط گیلان، جزایر واقع در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان،سه شنبه در غالب مناطق کشور بجز ایلام، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، نواحی مرکزی سمنان،چهارشنبه در اکثر مناطق بجز نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، پنجشنبه در اکثر مناطق بجز نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، نیمه شرقی آذربایجان شرقی و نیمه شمالی آذربایجان غربی، و جمعه در اکثر مناطق بجز استانهای آذربایجان شرقی و غربی، کردستان و کرمانشاه، بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک، در مناطق مستعد به ویژه در استانهای جنوبی از جمله هرمزگان، کرمان، بوشهر و فارس بارش تگرگ، در نقاط سردسیر بارش برف، و در نقاط کوهستانی و گردنهها کولاک برف و لغزندگی جادهها و کاهش دید پیش بینی میشود.
روز شنبه در نوار شمالی، نیمه شرقی کشور و دامنههای مرکزی و جنوبی زاگرس بارش پراکنده پیش بینی میشود. شدت بارش امروز در استانهای ساحلی خرز، ارتفاعات البرز مرکزی، شرق هرمزگان، جنوب کرمان، دوشنبه در استان فارس، بوشهر، هرمزگان جزایر مرکزی خلیج فارس، سه شنبه در استانهای فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان، خراسان جنوبی، جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز، چهارشنبه در گیلان، مازندران، خراسان رضوی، فارس، بوشهر، هرمزگان، جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز، کرمان، ارتفاعات مرکزی رشته کوه البرز، پنجشنبه در استانهای فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، اصفهان، جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز و جمعه در شرق مازندران، گلستان، خراسانهای شمالی و رضوی، نیمه جنوبی کرمان، نیمه شرقی کرمان و شرق سیستان و بلوچستان میباشد. تا روز جمعه دریای خزر، خلیج فارس و تنگه هرمز مواج میباشد. همچنین در پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور در برخی ساعات وزش باد شدید خواهیم داشت.
لازم به ذکر است که طی شش هفته آینده بارشهای کشور نرمال و در برخی مناطق بیش از نرمال پیش بینی میشود. از پنجشنبه این هفته تا دوشنبه هفته آینده کاهش دمای محسوس و یخبندان به ویژه در نیمه شمالی کشور انتظار میرود. طی بارشهای اخیر کم بارشی پاییز در استان ایلام جبران شد. انتظار میرود با بارشهای این هفته کم بارشی در استانهای فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان نیز جبران شود.
یکشنبه:
• هشدار نارنجی: گیلان، مازندران، نیمه شرقی هرمزگان، جنوب کرمان، و ارتفاعات استانهای قزوین، البرز، تهران و سمنان
• هشدار زرد: گیلان، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان
لازم به ذکر است بارشهای یکشنبه در ارتفاعات خراسان شمالی، ارتفاعات شمالی خراسان رضوی، ارتفاعات استانهای مازندران، گلستان، سمنان، ارتفاعات جنوبی کرمان، ارتفاعات شمال شرق خوزستان، جنوب لرستان، ارتفاعات زنجان، ارتفاعات کرمان به صورت برف میباشد.
دوشنبه:
• هشدار نارنجی: بوشهر و فارس، هرمزگان، غرب کرمان
• هشدار زرد: جنوب غرب سیستان و بلوچستان، نیمه غربی و جنوب کرمان، یزد، جنوب اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، شمال خراسان رضوی و گیلان،
• لازم به ذکر است بارشهای دوشنبه در ارتفاعات فارس، ارتفاعات کرمان، جنوب و غرب اصفهان، چهارمحال و بختیاری، شرق کهگیلویه و بویراحمد و شمال شرق خوزستان به شکل برف میباشد.
سه شنبه:
هشدار قرمز: فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان
هشدار نارنجی: خراسان جنوبی، خراسان رضوی، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، جنوب اصفهان، گیلان، اردبیل، غرب مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، غرب استانهای کردستان و کرمانشاه،
هشدار زرد: سیستان و بلوچستان، یزد، اصفهان، شرق خوزستان، شرق لرستان، جنوب مرکزی،
روز سه شنبه در استانهای اردبیل، آذربایجان شرق و غربی، زنجان کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، شمال کرمانشاه، همدان و مرکزی، ارتفاعات استانهای اصفهان، فارس و کرمان، شمال شرق خوزستان، لرستان، ارتفاعات استانهای گیلان، مازندران، قزوین، البرز، سمنان، خراسان شمالی و خراسان رضوی