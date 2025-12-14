شرکت آب و فاضلاب گیلان اعلام کرد: آب آشامیدنی شهر صومعه سرا فردا به مدت ۲۴ ساعت با افت یا قطعی رو‌به‌رو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شرکت آب و فاضلاب گیلان اعلام کرد: در راستای ارتقای کیفیت آب شرب شهر صومعه سرا عملیات شستشوی مخزن زمینی تصفیه خانه شهید بقایی صومعه سرا، فردا دوشنبه ۲۴ آذر انجام خواهد شد که به این دلیل جریان آب شهری شهر صومعه سرا از ساعت ۸ صبح فردا به مدت ۲۴ ساعت با افت یا قطعی رو‌به‌رو خواهد شد.

این شرکت از مشترکان خواست نسبت به ذخیره آب مورد نیاز برای مصارف ضروری در این بازه زمانی اقدام کنند.