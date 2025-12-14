به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان ارسنجان گفت: در طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی این شهرستان، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در جاده به یک کامیون حامل یک دستگاه بیل مکانیکی مشکوک شدند و آن را توقیف کردند.

سرهنگ محمد ایگدر افزود: در بررسی‌های تخصصی مشخص شد بیل مکانیکی مذکور دارای اسناد جعلی گمرکی و فاقد مجوز قانونی است.

فرمانده انتظامی ارسنجان با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: راننده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

شهرستان ارسنجان در شمال شرق فارس و در فاصله ۸۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.