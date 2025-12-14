



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ "اسماعیل زراعتیان" اظهار داشت: در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مقابله با قاچاق کالا، مأموران کلانتری "۱۴ مدرس" هنگام گشت زنی در یکی از خیابان‌های شیراز، به ۴ خودرو دارای تغییر وضعیت مشکوک و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو‌ها در مجموع ۷۷ هزار و ۲۰۰ عدد کاغذ سیگار خارجی فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله‌ها را ۲ میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه رانندگان پس از تشکیل پرونده تحویل پلیس امنیت اقتصادی استان شدند.