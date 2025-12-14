به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حسین نجف‌زاده افزود: پرونده مربوط به حمل و نگهداری ۲۶ رأس دام زنده فاقد پلاک و مجوز قانونی به ارزش یک میلیارد و ۷۴۱ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بوکان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: با توجه به نبود ارائه هرگونه اسناد قانونی و طبق مقررات موجود، حمل دام بدون مجوز قاچاق محسوب می‌شود؛ از این‌رو شعبه رسیدگی‌کننده ضمن ضبط دام‌های کشف‌شده، متخلف را به پرداخت جریمه نقدی معادل ارزش ریالی احشام محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: این محموله توسط عوامل انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید رجایی بوکان و در جریان کنترل خودرو‌های عبوری از دو دستگاه وانت نیسان کشف و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

نجف‌زاده همچنین از رسیدگی به پرونده‌ای دیگر در ارومیه خبر داد و گفت: در این پرونده، ۱۹ گونی انواع پوشاک خارجی از جمله پوشاک تاناکورایی به ارزش هشت میلیارد و ۱۷۸ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ارومیه بررسی شد.

وی ادامه داد: شعبه رسیدگی‌کننده پس از احراز تخلف و نبود مدارک قانونی، حکم به ضبط کالا‌های مکشوفه و پرداخت جریمه‌ای معادل ارزش کالا صادر کرد و علاوه بر آن، به دلیل استفاده از خودروی حامل کالای قاچاق، مبلغ ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جریمه اضافی تعیین شد.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی، در مجموع متخلف این پرونده به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۹۷۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد و کشف این محموله نیز توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان و در مسیر مهاباد به ارومیه صورت گرفت.