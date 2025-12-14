مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین گفت: تاکنون مبلغ ۹۸۰ میلیارد ریال تسهیلات به واحد‌های صنعتی بهره بردار و فعال مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان پرداخت شده است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شهریار کشاورز شاهباز با اشاره به تفاهم نامه منعقده با بانک توسعه تعاون استان اظهار داشت: بر اساس این تفاهم نامه، از ابتدای امسال تاکنون به ۲۰ واحد تولیدی بهره‌بردار و فعال مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان پس از بررسی مدارک ومستندات و دارا بودن شرایط احراز و معرفی به بانک توسعه تعاون، تسهیلات سرمایه در گردش از محل اعتبارات وجوه اداره‌شده، پرداخت شده است و هشت واحد تولیدی دیگه در مرحله معرفی به بانک با تسهیلات پرداختی به مبلغ ۲۷۵ میلیارد ریال است.

وی افزود: تسهیلات اعطایی از محل منابع واگذارنده اعتبار با نرخ صفر و از محل منابع داخلی بانک با آخرین نرخ سود تسهیلات مصوب اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار و بازپرداخت اقساط حداکثر ۱۲ ماهه پرداخت شده است.

کشاورز شاهباز پرداخت تسهیلات را تنها شامل واحد‌های تولیدی به بهره برداری رسیده فعال مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان دانست.

وی بیشترین اولویت را شامل واحد‌های تولیدی کوچک با اشتغال کمتر از ۵۰ نفر، صنایع پیشران براساس شاخص‌هایی مانند سهم در ارزش افزوده، اشتغال و صادارات محور، تاثیرگذاری آنان در زنجیره ارزش، شرکت‌های دانش بنیان و واحد‌های فناور بر شمرد.



تعداد درخواست کنندگان جهت دریافت تسهیلات سرمایه در گردش بیش از ۱۵۰ واحد تولیدی و صنعتی بوده است.