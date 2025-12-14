پخش زنده
با اجرای طرح نهضت ملی مسکن، یکهزار و ۱۸۰ واحد مسکن روستایی در ۱۰ روستای آذربایجان غربی در حال ساخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه شورای مسکن آذربایجانغربی امروز در سالن شهید سلیمانی استانداری و با محوریت بررسی نحوه اجرای طرح نهضت ملی مسکن روستایی برگزار شد.
در این جلسه، آخرین وضعیت اجرای پروژهها، تأمین زیرساختها و همکاری دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در این نشست با اشاره به آغاز اجرای طرح تأمین مسکن استیجاری برای زوجهای جوان در استان گفت: اجرای این طرح در استان آغاز شده و تاکنون ۱۰۰ واحد مسکونی در این زمینه شناسایی شده که فرآیند خرید آنها در حال انجام است.
آرامون با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاهها افزود: از تمامی دستگاههای اجرایی درخواست میشود در صورت در اختیار داشتن واحدهای مسکونی قابل استفاده در این طرح، مراتب را اعلام کنند تا در راستای حمایت از زوجهای جوان مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن روستایی، از بانکهای عامل خواست در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی همکاری بیشتری داشته باشند و از سختگیریهای غیرضرور در اعطای وامها خودداری کنند تا روند ساخت و تکمیل واحدها با سرعت بیشتری دنبال شود.
در ادامه این جلسه، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی نیز در حاشیه نشست اظهار کرد: در قالب طرح نهضت ملی مسکن، هماکنون یکهزار و ۱۸۰ واحد مسکن روستایی در ۱۰ روستای استان در حال ساخت است.
مقدم با بیان اینکه اجرای این پروژهها نقش مهمی در تثبیت جمعیت روستایی و بهبود کیفیت زندگی دارد، افزود: در این جلسه مقرر شد دستگاههای خدماترسان شامل آب، برق، گاز و سایر زیرساختها، اقدامات لازم را در سریعترین زمان ممکن انجام دهند تا پروژهها بدون وقفه به بهرهبرداری برسند.
طرح نهضت ملی مسکن بهعنوان یکی از اولویتهای دولت، با هدف تأمین مسکن مناسب و مقرونبهصرفه برای اقشار مختلف بهویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار در حال اجراست.