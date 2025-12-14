به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی دریافت گزارشی مبنی بر گیر کردن انگشت دست یک دانش‌آموز دبستانی در حلقه میل پرچم یکی از مدارس نسیم‌شهر، نیروهای سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نسیم‌شهر بلافاصله در محل حادثه حضور یافتند.

آتش‌نشانان با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی و با رعایت کامل اصول ایمنی، عملیات رهاسازی کودک را با دقت و مهارت انجام دادند که خوشبختانه این مأموریت بدون وارد شدن هیچ‌گونه آسیب یا جراحت به دانش‌آموز با موفقیت به پایان رسید.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نسیم‌شهر ضمن تأکید بر آمادگی کامل و شبانه‌روزی نیروهای خود، اعلام کرد: این سازمان همواره در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده ارائه خدمات امدادی و ایمنی به شهروندان است و حفظ جان و سلامت شهروندان را از مهم‌ترین اولویت‌های خود می‌داند.