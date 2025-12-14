پخش زنده
امروز: -
برنامه «تهران ۲۰» به بررسی مدیریت پسماند و کنترل حیوانات مضر شهری میپردازد و همزمان، سریال «افسانه سامبونگ» با روایتی از عدالتخواهی و دیدار یوونتوس و بولونیا بهصورت زنده از تلویزیون پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «وضعیت مدیریت پسماند» و «کنترل جانوران مضر شهری» دو موضوع گفتوگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است که از شبکه تهران پخش میشود.
در بخش نخست برنامه، «سمیه رفیعی»، عضو کمیسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، به بررسی چالشهای مدیریت پسماند در پایتخت میپردازد.
در بخش دوم برنامه نیز، «حسین صادقی»، مدیر کنترل حیوانات مضر شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، وضعیت کنترل جانوران مضر شهری را تشریح خواهد کرد.
سریال «افسانه سامبونگ»
شبکه تهران بار دیگر سریال تاریخی _ سیاسی «افسانه سامبونگ» به کارگردانی «کانگ بیونگتایک» را روی آنتن میبرد.
این مجموعه محصول سال ۲۰۱۴، از آثار شاخص شبکه KBS کره جنوبی است که با روایتی جذاب و پرکشش ، علاوه بر جذابیتهای دراماتیک، بازتابدهنده تقابل اخلاق، قدرت و مسئولیتپذیری اجتماعی است.
در خلاصه داستان «افسانه سامبونگ» آمده است: امپراتور با تصمیم به ساخت معبدی بزرگ برای یادبود ملکه درگذشته، جان شمار زیادی از کارگران فقیر را به خطر میاندازد.
در این میان، «سامبونگ جونگ دوجون»، محقق جوان و اندیشمند، برای نجات مردم در برابر فرمان امپراتور میایستد و این رویارویی سرنوشتساز میشود.
این سریال از سهشنبه ۲۵ آذر، هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تهران پخش و ساعت ۱۱ روز بعد بازپخش میشود.
پخش زنده دیدار یوونتوس و بولونیا
شبکه ورزش امشب از ساعت ۲۳:۱۵، رقابت بین یوونتوس و بولونیا را به صورت مستقیم پوشش خواهد داد.
در دیداری حساس از هفته پانزدهم سری آ ایتالیا فصل ۲۶_۲۰۲۵، یوونتوس از ساعت ۲۳:۱۵ امشب به مصاف بولونیا میرود.
شبکه ورزش این مسابقه را با گزارشگری علیرضا دهقانی و به صورت زنده پوشش میدهد.
بولونیا هم اکنون با ۲۵ امتیاز در رتبه پنجم جدول و یوونتوس با ۲۳ امتیاز در رتبه هفتم جدول قرار دارد.