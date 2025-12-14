به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای با حضور نمایندگان تشکل‌های کشاورزی و مسئولان سازمان توسعه تجارت، تصمیم به تعلیق موقت مقررات جدید صادراتی گرفت.

با اعلام کمیسیون کشاورزی مجلس ، رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی صادرات محصولات کشاورزی به مدت سه ماه متوقف می‌شود.

سهمیه‌بندی ارزی برای صادرات این بخش نیز به طور موقت لغو می‌شود این اقدام در پاسخ به مشکلات گزارش‌شده از سوی تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش کشاورزی اتخاذ شده است. کمیسیون از سازمان توسعه تجارت خواسته است در کوتاه‌ترین زمان زمینه اجرای این مصوبه را فراهم کند.