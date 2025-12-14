رئیس منابع آب شهرستان پیرانشهر از افزایش قابل توجه میزان بارش‌ها در این شهرستان خبر داد و گفت: بارندگی‌های اخیر موجب رشد ۶۰ درصدی نزولات جوی نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است.

افزایش چشمگیر بارندگی در پیرانشهر/ بهبود وضعیت سد‌ها و امیدواری به سال آبی پربارش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، نوید پرچمی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی اخیر اظهار کرد: در جریان این سامانه، حدود ۱۲۲ میلی‌متر بارندگی در پیرانشهر ثبت شد که بخش عمده آن به صورت برف بوده است. این میزان بارش در مقایسه با سال گذشته ۶۰ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت حدود سه درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی در ادامه به وضعیت سد‌های شهرستان اشاره کرد و افزود: سد سیلوه با ذخیره ۳۶ میلیون مترمکعب آب و درصد پرشدگی ۴۳ درصد، در مقایسه با سال گذشته که یکی از خشک‌ترین سال‌های چند دهه اخیر بود، شرایط بهتری دارد.

رئیس منابع آب پیرانشهر درباره سد کانی‌سیب نیز گفت: این سد در حال حاضر ۱۳۶ میلیون مترمکعب آب با ۶۲ درصد پرشدگی دارد؛ در حالی که سال گذشته حجم آب آن ۱۳۸ میلیون مترمکعب و درصد پرشدگی ۶۹ درصد بود. با این حال، پیش‌بینی می‌شود با ادامه بارش‌ها تا پایان سال آبی، حجم ذخایر افزایش یابد.

پرچمی تأکید کرد: سد‌های سیلوه و کانی‌سیب علاوه بر تأمین حق‌آبه بخش کشاورزی شهرستان، نقش مهمی در تأمین حق‌آبه زیست‌محیطی دریاچه ارومیه دارند که میزان آن بسته به شرایط بارشی هر سال متفاوت است. این وضعیت نویدبخش سال آبی مناسب برای منطقه و به‌ویژه دریاچه ارومیه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: سد سیلوه سالانه بین ۱۵ تا ۴۵ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه منتقل می‌کند و حتی در سال گذشته با وجود خشکسالی، حدود ۲۰ میلیون مترمکعب آب رهاسازی شد. همچنین سد کانی‌سیب در سال‌های خشک گذشته نزدیک به ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب به این دریاچه رسانده و پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم افزایش بارندگی‌ها، میزان رهاسازی امسال به حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب برسد.