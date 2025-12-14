به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه شریف با عقد قراردادی هدایت تیم ملی فوتسال زنان پاکستان را برعهده گرفت. فدراسیون فوتبال پاکستان با تأیید این خبر اعلام کرد با فاطمه شریف به توافق رسیده و قرارداد خود را امضا کرده است.

شریف در شرایطی هدایت تیم ملی فوتسال زنان پاکستان را برعهده گرفت که پیش از این در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین توانست با تیم فوتسال دختران کشورمان نخستین بار عنوان قهرمانی را به دست بیاورد.

فاطمه شریف دارای مدرک مربیگری کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) است و سابقه هدایت تیم‌های مختلف باشگاهی را نیز در کارنامه خود دارد.