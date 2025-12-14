آخرین گام برای حل مشکل تصفیهخانه باغداران رامسر
مدیرعامل شرکت تعاونی باغداران رامسر گفت: مشکل تصفیهخانه با ۷ میلیارد تومان هزینه در حال حل شدن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرعامل شرکت تعاونی باغداران مرکبات رامسر از اختصاص ۷ میلیارد تومان اعتبار برای رفع مشکلات سیستم تصفیهخانه این شرکت خبر داد و گفت: با تکمیل فرآیند بیولوژیکی، این مشکل طی ۴۵ روز آینده به طور کامل برطرف خواهد شد.
علی احمدنژاد با بیان اینکه اکثر مشکلات کارخانه با تلاش پرسنل و هیئت مدیره حل شده، اظهار داشت: تنها درخواست ما فرصت دادن برای تکمیل روند بیولوژیکی تصفیهخانه است که ۳۰ تا ۴۵ روز زمان نیاز دارد.
وی به دیگر اقدامات این شرکت اشاره کرد و گفت: این کارخانه روزانه ۱۰ تا ۱۵ تن خوراک دام تولید میکند که میتواند به دامداران کشور کمک کند. همچنین ۲۴ هزار اصله صنوبر برای حفظ محیطزیست کاشته شده و یک واحد تولید بلوک و جدول برای منفعت سهامداران ایجاد شده است.
احمدنژاد افزود: در حال حاضر روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ تن مرکبات غیرسفرهای از کشاورزان خریداری و پیشبینی میشود تا پایان فصل، ۱۵ تا ۲۰ هزار تن از این محصولات تحویل گرفته شود.
وی از راهاندازی خط تولید شوریجات نیز خبر داد که روزانه ۶ تا ۷ هزار شیشه و ۵۰۰ حلب ۱۷ کیلویی تولید میکند.
ناصری، مشاور طرح اصلاح سیستم تصفیهخانه، گفت: سیستم قبلی طی یک سال و نیم گذشته به یک سیستم کامل تصفیه تبدیل و یک هفته پیش راهاندازی شده است. امیدواریم در ۴۵ روز آینده با تکمیل بخشهای باقیمانده، نتایج مطلوب حاصل شود.