به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم‌های فوتبال شهید قندی یزد و فولاد هرمزگان در چارچوب هفته نهم لیگ دو فوتبال کشور، در ورزشگاه شهید سلیمانی بافق به مصاف هم رفتند.

یزدی‌ها که در چهار دیدار خانگی قبلی در این ورزشگاه به تساوی رسیده بودند، در ابتدای دیدار به گل رسیدند.

الیاس صالحی در دقیقه ۱۱ توانست اولین گل را وارد دروازه فولاد هرمزگان کند و یزدی‌ها را به اولین پیروزی خانگی امیدوار سازد.

اما جواد رمضانی در دقیقه ۳۳ موفق شد گل تساوی را وارد دروازه یزدی‌ها کند. نتیجه‌ای که تا پایان بازی پابرجا ماند تا دو تیم به تساوی یک بر یک بسنده کنند.

این پنجمین میزبانی شهید قندی در بافق بود که هر پنج دیدار با تساوی همراه بود تا این تیم همچنان در حسرت پیروزی خانگی بماند.