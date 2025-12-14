فرمانده انتظامی دورود از دستگیری عاملان تیراندازی منجر به مجروح شدن سه نفر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ مجتبی نوریان گفت:در پی یک فقره تیراندازی در یکی از روستا‌های اطراف دورود و مجروح شدن سه نفر، موضوع در دستور کار عوامل انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی دورود افزود:مأموران انتظامی پاسگاه حشمت آباد دورود با اشراف اطلاعاتی دو نفر از عاملان تیراندازی را به همراه یک قبضه سلاح شکاری دستگیر کردند.

وی بیان کرد:حال عمومی سه مجروح که از ناحیه اعضای بدن به صورت سطحی آسیب دیده‌اند، مساعد است.

سرهنگ نوریان با بیان اینکه متهمان انگیزه ی تیراندازی را اختلافات خانوادگی عنوان کردند، افزود: پلیس قاطعانه با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد خواهد کرد.