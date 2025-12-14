بناب پایگاه اصلی تولید میلگرد و مقاطع فولادی شمالغرب کشور
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:حضور مجموعههای فولادی مهم در بناب این شهرستان را به پایگاه اصلی تولید میلگرد و مقاطع فولادی در شمال غرب کشور تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم تجلیل از صادرکنندگان و صنعتگران نمونه شهرستان بناب از ظرفیتهای بالای این شهرستان در حوزه صنعت فولاد تجلیل کرد و قول پیگیری سریع طرحهای توسعهای و تسهیل صادرات را داد.
مقیمی با اشاره به ظرفیتهای مناسب صنعتی و معدنی این منطقه اظهار داشت:بناب به یکی از مناطق پیشرو در زنجیره ارزش استان آذربایجان شرقی تبدیل شده است.
وی گفت:ما در وزارت صمت آمادهایم تا طرحهای توسعهای، تکمیل زیرساختها و تسهیل امور صادراتی این شهرستان را با سرعت بیشتری پیگیری کنیم.
وی افزود: حضور مجموعههای فولادی مهم در بناب، این شهرستان را به پایگاه اصلی تولید میلگرد و مقاطع فولادی در شمال غرب کشور تبدیل کرده است.
گفتنی است نوسازی و بازسازی صنایع و ناوگان حمل و نقل، کمک به تولید انرژیهای تجدیدپذیر، اختصاص اعتبار مالیاتی به شرکتهای دانش بنیان از دیگر محورهای سخنان مقیمی در این مراسم بود.