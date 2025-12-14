به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی نی ریز گفت: ماموران پاسگاه انتظامی بنه کلاغی هنگام گشت زنی در جاده به یک دستگاه وانت حامل احشام مشکوک شدند و برای بازرسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ عظیم‌اله کرمی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۱۴ راس گوسفند فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی نی‌ریز با اشاره به اینکه در این خصوص راننده به مرجع قضایی معرفی شد گفت: کارشناسان ارزش احشام کشف شده را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ارزیابی کردند.

شهرستان نی ریز در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.