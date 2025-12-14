نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا را نهادی راهبردی برای تحقق خودباوری ملی، توسعه زیرساخت‌ها و عبور ایران از شرایط سخت و تحریم‌ها دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پانزدهمین جشنواره مالک اشتر این قرارگاه روز یکشنبه ۲۳ آذرماه، همزمان با سالروز تأسیس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)، برگزار شد. این مراسم با هدف پاسداشت تلاش‌های جهادی مدیران، مهندسان و نیروهای صف و ستاد و ارتقای بهره‌وری و روحیه مسئولیت‌پذیری در مجموعه قرارگاه برگزار شد.

در این مراسم، نیکزاد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)، بر نقش بی‌بدیل این مجموعه در پیشبرد طرح های کلان کشور تأکید کرد و گفت: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) صرفاً یک پیمانکار نیست، بلکه نهادی راهبردی برای تحقق خودباوری ملی، توسعه زیرساخت‌ها و عبور کشور از شرایط سخت و تحریم‌هاست.

نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌ها در تحقق برنامه‌های اقتصادی کشور تصریح کرد: بدون زیرساخت، هیچ برنامه توسعه‌ای به نتیجه نخواهد رسید و بخش مهمی از ایستادگی کشور در حوزه‌های مختلف مرهون توان، دانش و تعهد نیروهای قرارگاه است.

نیکزاد همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه دولت و مجلس از این مجموعه اظهار داشت: طرح هایی که قرارگاه اجرا می‌کند، تنها تحویل سازه نیست، بلکه تحویل اعتماد ملی و آینده‌ای امن‌تر و آبادتر برای نسل‌های آینده است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امید مردم و انقلاب به قرارگاه خاتم است و در جایی که همه دشمنان نظام درصدد هستند که ناامیدی به جامعه تزریق کنند، این قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء است که همه را امیدوار می‌کند.

شایان ذکر است، در ابتدای همایش، معاون بازرسی قرارگاه در خصوص پانزدهیمن جشنواره مالک اشتر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و نحوه انتخاب نفرات برتر در هر حوزه گزارشی ارائه کرد و در پایان این مراسم نیز از رده‌ها و نیروهای برتر قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در سال جاری تجلیل و بر ادامه مسیر جهادی، خدمت بی‌منت و نقش‌آفرینی مؤثر این مجموعه در تحقق اهداف کلان کشور تأکید شد.

گفتنی است در این همایش یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی دوازده روزه گرامی داشته شد و از خانواده این عزیزان تجلیل شد.