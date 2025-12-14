مدیر آموزش و پرورش فیروزکوه گفت: براساس گزارش مدیر شبکه بهداشت و درمان و ارزیابی‌های تخصصی حوزه آموزش به‌منظور قطع کامل زنجیره انتقال بیماری‌های تنفسی میان دانش‌آموزان همان مدارسی که پیش‌تر غیرحضوری اعلام شده بودند در روز دوشنبه ۲۴ آذرماه نیز به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روح‌الله خلیل‌اجمندی افزود: آموزش در این مدارس از طریق بستر شاد انجام می‌شود و مدیران مدارس موظف‌اند اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع را به دانش‌آموزان و خانواده‌ها انجام دهند.

وی تأکید کرد: این تصمیم به‌معنای تعطیلی کلیه مدارس شهرستان نیست و صرفاً شامل مدارسی می‌شود که دارای آمار بالای ابتلا هستند. هرگونه تغییر در روند فعالیت آموزشی مدارس پس از بررسی‌های کارشناسی و از طریق مجاری رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.