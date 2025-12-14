به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسوول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی از ورود سامانه سرد بارشی به استان از شامگاه دوشنبه خبرداد و گفت: فعالیت این سامانه روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه ۲۶ و ۲۷ آذر به ویژه در نواحی شرقی و شمالی به اوج می‌رسد.

مینا معتمدی ادامه داد: امروز یکشنبه (۲۳ آذر)، گذر امواج ضعیف از برخی مناطق استان موجب ناپایداری موقت به شکل رشد ابر، گاهی وزش باد و بارش‌های پراکنده و خفیف در مناطق مستعد و کوهستانی خواهد شد.

وی افزود: با توجه به سرمای هوا در مناطق مرکزی و کلانشهر اصفهان، انتظار افزایش موقت غلظت آلاینده‌های جوی دور از انتظار نیست.

کارشناس مسوول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: از اواخر وقت فردا دوشنبه با ورود سامانه سرد و بارشی از سمت جنوب به استان تا اوایل هفته آینده شاهد رشد ابر، مه‌آلودگی و کاهش دید، بارش برف و باران، در نواحی مستعد رعدوبرق و احتمال تگرگ و گاهی وزش باد شدید هستیم.

وی افزود: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، اما هفته آینده با عبور این سامانه، کاهش محسوس دما و وقوع یخبندان در بیشتر مناطق پیش‌بینی می‌شود.

معتمدی گفت: دمای هوای اصفهان امروز بین چهار تا ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۰ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان است.