رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه پیشگیری از تخلفات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر ضرورت انتخاب اعضای نخبه و برنامه‌دار تأکید کرد.

در جلسه پیشگیری از تخلفات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مازندران، رئیس کل دادگستری استان بر ضرورت انتخاب اعضای نخبه و برنامه‌دار تأکید کرد و معاون استاندار از آغاز مرحله اجرایی انتخابات تمام‌الکترونیک از هفته آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

این جلسه که کمتر از یک ماه تا آغاز ثبت‌نام داوطلبان برگزار شد، میزبان مسئولان نظارتی و اجرایی انتخابات بود. رئیس کل دادگستری مازندران با هشدار درباره پیامدهای انتخاب افراد فاقد برنامه گفت: اعضای شورا باید نخبه و با برنامه باشند؛ دود شورای بدون برنامه به چشم مردم می‌رود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران نیز اعلام کرد: انتخابات تمام الکترونیکی شوراها از هفته آینده وارد مرحله اجرایی می‌شود.

طالبی، دبیر هیئت عالی نظارت بر انتخابات مازندران، با اشاره به مسئولیت این هیئت گفت: این هیئت مسئولیت نظارت بر همه مراحل انتخابات را بر عهده دارد.

حجت‌الاسلام زکوی، رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان، نیز آمادگی این دفتر برای همکاری در برگزاری انتخابات را اعلام کرد.

کریمی، دبیر ستاد انتخابات رسانه استانی، بر ضرورت تبیین عملکرد شوراها و افزایش آگاهی عمومی تأکید نمود.

بر اساس اعلام رسمی، ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراها از ۲۱ دی‌ماه آغاز و انتخابات در ۱۱ اردیبهشت‌ماه سال آینده برگزار خواهد شد.