برگزاری جلسه پیشگیری از تخلفات انتخاباتی شوراها در مازندران
رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه پیشگیری از تخلفات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر ضرورت انتخاب اعضای نخبه و برنامهدار تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ در جلسه پیشگیری از تخلفات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مازندران، رئیس کل دادگستری استان بر ضرورت انتخاب اعضای نخبه و برنامهدار تأکید کرد و معاون استاندار از آغاز مرحله اجرایی انتخابات تمامالکترونیک از هفته آینده خبر داد.
این جلسه که کمتر از یک ماه تا آغاز ثبتنام داوطلبان برگزار شد، میزبان مسئولان نظارتی و اجرایی انتخابات بود. رئیس کل دادگستری مازندران با هشدار درباره پیامدهای انتخاب افراد فاقد برنامه گفت: اعضای شورا باید نخبه و با برنامه باشند؛ دود شورای بدون برنامه به چشم مردم میرود.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران نیز اعلام کرد: انتخابات تمام الکترونیکی شوراها از هفته آینده وارد مرحله اجرایی میشود.
طالبی، دبیر هیئت عالی نظارت بر انتخابات مازندران، با اشاره به مسئولیت این هیئت گفت: این هیئت مسئولیت نظارت بر همه مراحل انتخابات را بر عهده دارد.
حجتالاسلام زکوی، رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان، نیز آمادگی این دفتر برای همکاری در برگزاری انتخابات را اعلام کرد.
کریمی، دبیر ستاد انتخابات رسانه استانی، بر ضرورت تبیین عملکرد شوراها و افزایش آگاهی عمومی تأکید نمود.
بر اساس اعلام رسمی، ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراها از ۲۱ دیماه آغاز و انتخابات در ۱۱ اردیبهشتماه سال آینده برگزار خواهد شد.