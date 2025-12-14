به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سید محمدرضا کاظمی طباء با پیشنهاد رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی استان اصفهان، به‌عنوان رئیس هیئت نظارت شهرستان اصفهان منصوب شد.

همچنین، علیرضا احمدی، عزت‌الله حاج‌علی‌اکبری، مرتضی طغیانی و فریبرز صارمی هم به‌عنوان اعضای این هیئت معرفی شدند.

کاظمی طباء پیش‌ازاین، مسئولیت فرمانداری شهرستان شاهین‌شهر و میمه را بر عهده داشته است.

انتخابات شورا‌های اسلامی ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.