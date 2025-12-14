پخش زنده
امروز: -
رئیس هیات ورزش دانش آموزی فارس از درخشش دانش آموزان استان در مسابقات بین المللی تنیس روی میز در کشور عربستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ابوذر زیدآبادی نژاد گفت: دانش آموزان فارس در مسابقات بینالمللی تنیس روی میز نوجوانان و جوانان در کشور عربستان موفق به کسب یک مدال طلا و یک مدال برنز شدند.
رییس اداره تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی آموزش و پرورش فارس افزود: در این رقابتها دانش آموز؛ عرفان یزدان بخش، پایه یازدهم از هنرستان معلم ناحیه یک شیراز در رده سنی زیر ۱۷ سال در بخش انفرادی به مدال طلا دست یافت.
زیدآبادی نژاد ادامه داد: همچنین دانش آموز پایه نهم؛ احسان شریعتی ازآموزشگاه نمونه دولتی شهید فراست لارستان در رده سنی زیر ۱۵ سال در بخش انفرادی به مدال برنز دست یافت.
رئیس هیات ورزش دانش آموزی فارس خاطر نشان کرد: این رقابتها با حضور ورزشکاران از دیگر کشورهای جهان در ردههای سنی پایه در کشور عربستان برگزار شد.
وی اظهار داشت: رقابتهای بینالمللی کانتندر به میزبانی شهر دمام عربستان برگزار شد.