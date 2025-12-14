پخش زنده
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا گفت: هر طرحی که به همت نیروهای قرارگاه به ثمر مینشیند، تنها یک سازه فیزیکی نیست، بلکه بخشی از استقلال، امنیت و پیشرفت کشور به شمار میآید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پانزدهمین جشنواره مالک اشتر این قرارگاه روز یکشنبه ۲۳ آذرماه، همزمان با سالروز تأسیس قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، برگزار شد. این مراسم با هدف پاسداشت تلاشهای جهادی مدیران، مهندسان و نیروهای صف و ستاد و ارتقای بهرهوری و روحیه مسئولیتپذیری در مجموعه قرارگاه برگزار شد.
سردار عابد در این مراسم با اشاره به مسئولیت سنگین مدیران و کارکنان قرارگاه در قبال خون شهدا، بر ضرورت تقوا، نظم، برنامهریزی و آیندهنگری در اجرای مأموریتها تأکید کرد و گفت: اقتدار امروز قرارگاه حاصل پایبندی به نظم، تلاش مستمر و نگاه برنامهمحور در دورههای مختلف از مهندسی جنگ تا سازندگی و انحصارشکنی است.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) افزود: هر طرحی که به همت نیروهای قرارگاه به ثمر مینشیند، تنها یک سازه فیزیکی نیست، بلکه بخشی از استقلال، امنیت و پیشرفت کشور به شمار میآید.
سردار عابد همچنین بر ضرورت توجه ویژه به معیشت کارکنان، نظارت دقیق، پیشگیری از آسیبهای سازمانی و حفظ سرمایه انسانی تأکید کرد.
شایان ذکر است، در ابتدای همایش، معاون بازرسی قرارگاه در خصوص پانزدهیمن جشنواره مالک اشتر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و نحوه انتخاب نفرات برتر در هر حوزه گزارشی ارائه کرد و در پایان این مراسم نیز از ردهها و نیروهای برتر قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) در سال جاری تجلیل و بر ادامه مسیر جهادی، خدمت بیمنت و نقشآفرینی مؤثر این مجموعه در تحقق اهداف کلان کشور تأکید شد.
گفتنی است در این همایش یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی دوازده روزه گرامی داشته شد و از خانواده این عزیزان تجلیل شد.