رئیس دانشگاه کاشان: ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه برای رفع مشکلات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه کاشان در مراسم قدردانی از برگزار کنندگان جشنواره پژوهش و فناوری، ارتباط جامعه و صنعت را با دانشگاه برای رفع مشکلات و توسعه مهم دانست و گفت: هر مطالعه ای پژوهش نیست و ترویج علم باید روشمند ، دقیق و نظام مند باشد و نوآوری و خلاقیت را به همراه داتشه باشد.
بهزاد سلطانی افزود: با توجه به سرعت و تحول فناوری علم باید به روز شود تا تنها نتیجه پژوهش برای جامعه باقی بماند.
وی با بیان اینکه رویکرد اصلی برای نسلهای دبیرستان، دانشگاه و جوانان غیر دانشگاهی فرق کرده است، گفت : این نسل از ترویج علم بهواسطه رشد فناوری بینیاز نیست و این فناورها بهسرعت به کارهای علمی ورود میکنند و دیگر نیاز به اثبات ورود به علم و پژوهش ندارند
سلطانی با بیان اینکه هوش مصنوعی همه شغلها را در برخی کشورهای پیشرفته تحتتاثیر قرار داده است؛ گفت : جوانان باید پژوهش های خود را کاربردی و برای توسعه و رفع نیازهای جامعه بکار گیرند.
رئیس دانشگاه کاشان برگزاری نمایشگاه های پژوهش و فناوری و ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی در این نمایشگاه ها را مهم دانست .