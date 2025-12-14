مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی با تاکید بر جایگاه ویژه بناب در نقشه اقتصادی استان این شهرستان را شهر تولید و تجارت دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،صابر پرنیان در همایش تجلیل از فعالان تولید و اقتصاد شهرستان بناب با تاکید بر جایگاه ویژه این شهرستان در نقشه اقتصادی آذربایجان شرقی این شهرستان را شهر تولید و تجارت دانست و گفت:بناب با برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر صنعتی و صادراتی سهم موثری در رشد اقتصادی استان ایفا می‌کند.

وی با اشاره به محور‌های مطرح‌شده در این همایش افزود:در این نشست موضوعاتی از جمله موانع تامین مالی، مسائل مالیاتی، تامین مواد اولیه، گشایش مسیر‌های صادراتی و راهکار‌های رفع چالش‌های پیشروی واحد‌های تولیدی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر کل صمت آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه مسیر توسعه استان از دل تولید می‌گذرد تصریح کرد: رویکرد مجموعه صمت، حرکت به سمت تولید باکیفیت، رقابت‌پذیر، ارزش‌آفرین و صادرات‌محور است و تحقق این هدف بدون میدان‌داری بخش خصوصی ممکن نخواهد بود.

پرنیان همراهی بخش تولید و نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی را عامل اصلی پیشرفت دانست و خاطرنشان کرد: تسهیل‌گری دولت و کاهش موانع اداری و اجرایی مطالبه جدی تولیدکنندگان است و باید با نگاه حمایتی دنبال شود. ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍