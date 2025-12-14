پخش زنده
خوابگاه ۱۹ واحدی شهید سلیمانی با کمک استانداری و دانشگاه علوم پزشکی به ۶۹ واحد افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ خوابگاههای دانشجویی توانسته به اسکان دانشجویان متأهل کمک کرده تا بتوانند در کنار خانوادههای خود زندگی کنند.
امیر الماسی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره خوابگاه شهید سلیمانی که ۱۹ واحد است، گفت: در کنار این خوابگاه احداث ۵۰ واحد خوابگاه دانشجویی با کمک استانداری مرکزی و دانشگاه علوم پزشکی در دست اقدام است.
جباری مشاور یا اشاره به جلسات همسان گزینی که برای تسهیل گری در امر ازدواج است، گفت: مرکز ما در جلساتی که برگزار میشود به افراد برای پیدا کردن کیس مورد نظر از نظر روانشناختی کمک میکنند.
پروین مفتح زاده مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری در حاشیه جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به برگزاری ازدواجهای دانشجویی با حضور تمام دانشگاههای استان و برگزاری رویداد استانی جوانی جمعیت اشاره کرد.