به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حورا صدر دختر امام موسی صدر، در نشست بین‌المللی استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی با اشاره به اندیشه‌ها و سیره عملی امام موسی صدر، بر ضرورت تفکیک میان «اسلام اصیل» و «عادات موروثی» در موضوع زن تأکید کرد و گفت: بسیاری از محدودیت‌هایی که امروز به نام دین بر زنان تحمیل می‌شود، ریشه در عادات تاریخی و فرهنگی دارد، نه در قرآن و تعالیم اصیل اسلامی.

وی با اشاره به سخنی از امام موسی صدر درباره غفلت تمدنی مسلمانان، اظهار داشت: امام موسی صدر معتقد بود دشمنی مانند رژیم صهیونیستی زمانی قدرت گرفت که ما از ساخت تمدن و تقویت نهاد‌هایی همچون دانشگاه و آگاهی اجتماعی غافل شدیم؛ زیرا این رژیم، نه صرفاً یک دشمن سیاسی، بلکه دشمن تمدنی جهان اسلام است.

حورا صدر با بیان اینکه این اثر در دهه ۱۹۶۰ میلادی و در فضایی نوشته شده که نگاه جهانی به زن نگاهی ابزاری یا تحقیرآمیز بود، تصریح کرد: بیان جایگاه والای حضرت زهرا (س) در آن فضا، حرکتی شجاعانه و تمدنی بود؛ به‌ویژه اگر به یاد آوریم که در دوران جاهلیت، دختران از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم بودند.

دختر امام موسی صدر با اشاره به رفتار پیامبر اسلام (ص) با حضرت فاطمه (س)، گفت: اینکه پیامبر (ص) هنگام سفر نخست با دخترشان وداع می‌کردند و پس از بازگشت ابتدا به دیدار ایشان می‌رفتند، پیامی روشن درباره شأن زن در اسلام دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به انسجام کم‌نظیر میان اندیشه و عمل امام موسی صدر اشاره کرد و افزود: امام موسی صدر تنها نظریه‌پرداز نبود؛ هر آنچه درباره کرامت زن می‌گفت، در عمل نیز به آن پایبند بود. از جمله نخستین اقدامات ایشان در لبنان، تأسیس بخش زنان در نهاد‌های اجتماعی و دینی و برگزاری برنامه‌های مستقل آموزشی و عبادی برای بانوان بود.

حورا صدر خاطرنشان کرد: امام موسی صدر زنان را به «خودباوری» دعوت می‌کرد و معتقد بود تا زمانی که زنان به نقش و توانایی خود ایمان نیاورند، جامعه اسلامی نیز به رشد و پیشرفت واقعی دست نخواهد یافت.

وی با تأکید بر دیدگاه قرآنی درباره زن، گفت: قرآن، حقیقت و ذات زن و مرد را یکسان می‌داند و هر دو را دارای کرامت انسانی، مسئولیت اجتماعی و حق مشارکت در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی معرفی می‌کند.

دختر امام موسی صدر با اشاره به خطبه حضرت زهرا (س) و نقش حضرت زینب (س) در حوادث پس از عاشورا، افزود: این بانوان بزرگوار، نمونه‌هایی روشن از زن آگاه، مسئول و کنشگر در جامعه اسلامی هستند؛ نه زنانی منزوی و حاشیه‌نشین

وی با اشاره به سخنرانی‌های امام موسی صدر درباره علل عقب‌ماندگی مسلمانان، تصریح کرد: یکی از عوامل مهم این عقب‌ماندگی، کنار گذاشتن نیمی از جامعه یعنی زنان از ایفای نقش واقعی خود بوده است. جامعه‌ای که زنانش به حاشیه رانده شوند، نمی‌تواند جامعه‌ای پویا و تمدن‌ساز باشد.

حورا صدر تأکید کرد: اسلام، هم بر تربیت فرد و هم بر ساخت جامعه تأکید دارد و بدون مشارکت آگاهانه زنان، تحقق جامعه اسلامی ممکن نیست.

وی در پایان با اشاره به فعالیت‌های اجتماعی خاندان امام موسی صدر در لبنان، گفت: مؤسسات خیریه و حمایتی که امروز برای حمایت از دختران یتیم، بی‌سرپرست و خانواده‌های شهدا فعالیت می‌کنند، نمونه‌ای عینی از پیوند اندیشه و عمل در مکتب امام موسی صدر است.

خانم صدر در پایان عنوان کرد که هنوز هم منتظر خبری از پدرش هست و از نظر او پدرش برخواهد گشت.