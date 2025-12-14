به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،علی بیسلم گفت:درآمد اداره کل گمرک جلفا از محل واردات در هشت ماهه امسال به حدود ۵ همت رسید در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۴ همت بود.

وی با اشاره به روند رو به رشد فعالیت‌های تجاری و تسهیل فرآیند‌های گمرکی در این مرز مهم کشور افزود: افزایش حجم واردات، بهبود زیرساخت‌ها و تسریع در انجام تشریفات گمرکی از جمله عوامل موثر در تحقق این رشد درآمدی بوده است.