مدیر کل گمرک جلفا از افزایش ۳۲ درصدی درآمد این گمرک از محل واردات در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،علی بیسلم گفت:درآمد اداره کل گمرک جلفا از محل واردات در هشت ماهه امسال به حدود ۵ همت رسید در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۴ همت بود.
وی با اشاره به روند رو به رشد فعالیتهای تجاری و تسهیل فرآیندهای گمرکی در این مرز مهم کشور افزود: افزایش حجم واردات، بهبود زیرساختها و تسریع در انجام تشریفات گمرکی از جمله عوامل موثر در تحقق این رشد درآمدی بوده است.