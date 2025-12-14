پخش زنده
گفتوگوی ویژه خبری امشب با محوریت هفدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام، از صدا و سیمای گلستان پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فریدون فعالی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان، با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز گلستان، به تشریح اهداف، برنامهها و ابعاد مختلف هفدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام خواهد پرداخت.
در این برنامه، ظرفیتهای فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان، نقش جشنواره فرهنگ اقوام در معرفی هویتهای بومی، تقویت همبستگی اقوام و توسعه گردشگری فرهنگی مورد بررسی قرار میگیرد.
هم استانیهای عزیز میتوانند سوالات خود را از میهمان برنامه، از طریق پیام رسان بله به شماره ۰۹۱۱۱۷۵۶۱۲۵ ارسال کنند.
برنامه گفتگوی ویژه خبری روزهای فرد هفته (یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه) بعد از بخش خبری ساعت ۲۰ (حوالی ساعت ۲۰:۲۰ دقیقه) به صورت زنده پخش میشود.