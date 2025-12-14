به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محسن گلستانی با بیان اینکه صنف نوشت‌افزار گردش مالی حدود ۱۰۰ میلیون‌دلاری دارد، گفت: ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار از طریق تولید داخلی تأمین می‌شود، اما در تولید وابسته به مواد اولیه خارجی هستیم به عنوان مثال برای تولید دفتر به کاغذ وارداتی، برای خودکار به جوهر خارجی و برای مداد به چوب وارداتی نیاز داریم.

وی اصلی‌ترین مشکل صنف نوشت افزار را «مداخلات دولت» و «سیاست‌گذاری ضعیف» عنوان کرد و افزود: نوشت‌افزار یک صنف فصلی با اوج مصرف از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر است. مواد اولیه باید زمستان خریداری شود تا در بهار تولید و در شهریور روی پیشخوان باشد، اما در عمل مواد اولیه با تاخیر‌های طولانی در گمرک و مراحل اداری، در تیر و مرداد می‌رسد. این خلأ زمانی، انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشت‌افزار و لوازم مهندسی تهران تأکید کرد: نمی‌توان فقط گفت جلوی قاچاق را بگیریم، درحالی‌که تولید داخلی نتواند کالا را به‌موقع تأمین کند.

گلستانی در خصوص اینکه چرا قیمت محصول داخلی گاهی از نمونه قاچاق گران‌تر است، گفت: تولیدکننده ممکن است دلار مبادله‌ای با نرخ پایین‌تر دریافت کند، اما باید هزینه فرصت سرمایه را محاسبه کند. وقتی خط تولید در تابستان به دلیل قطعی برق از ۶ روز به ۳ روز کارکرد کاهش می‌یابد، هزینه‌های ثابت روی شمارگان (تیراژ) کمتر سرشکن شده و قیمت بالا می‌رود. همچنین فاصله زمانی بین خرید مواد اولیه و فروش محصول نهایی (مثلاً دو ماه برای تبدیل کاغذ به دفتر) در شرایط تورمی، هزینه‌های پنهان زیادی ایجاد می‌کند.