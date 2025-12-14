پخش زنده
معاون آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبتنام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ و سی و یکمین دوره المپیاد علمی - دانشجویی کشور تا جمعه ۲۸ آذر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر عبدالرضا سیاره با اشاره به درخواستهای متقاضیان برای تمدید مهلت ثبتنام این آزمون و همچنین اصلاحات دفترچه راهنمای آزمون، گفت: ثبتنام در آزمون کارشناسیارشد ناپیوسته از ۱۶ آذر آغاز شده و تا به امروز ۲۳ آذر ادامه دارد و تاکنون بیش از ۳۵۰ هزار متقاضی، در این آزمون نامنویسی کردهاند و مهلت ثبت نام به منظور مساعدت با متقاضیان عزیز تا ۲۸ آذر تمدید شده است.
معاون آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور گفت: برای متقاضیانی که تاکنون موفق به ثبتنام نشدهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام، اطلاعیه اصلاحات و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، بتوانند تا روز جمعه ۲۸ آذر به درگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org مراجعه کرده و اقدام به ثبتنام نمایند.
وی تأکید کرد: ثبتنام متقاضیان فقط زمانی تکمیل شده است که در انتهای مراحل ثبتنام، شماره پرونده ۷ رقمی و کد رهگیری ۱۶ رقمی دریافت کنند که باید هر متقاضی یک نسخه پرینت از تقاضانامۀ ثبتنام خود، تهیه و تا اعلام نتایج نهایی نزد خود نگهداری کند.
سیاره یادآور شد: متقاضیانی که تاکنون در این آزمون ثبتنام کرده و کد رهگیری دریافت کردهاند، درصورت لزوم، صرفاً در بازۀ زمانی فوق میتوانند برای ویرایش اطلاعات ثبتنامی خود اقدام کنند.