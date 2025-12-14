به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ علی اسدیان با بیان اینکه رسیدگی به سرقت منازل در دستور کار فرماندهی انتظامی شهرستان مرند قرار گرفت اظهار داشت: ماموران انتظامی با همکاری دستگاه قضایی و در قالب عملیاتی گسترده موفق شدند مخفیگاه سارقان را شناسایی کنند که در نتیجه آن ۷ سارق حرفه‌ای و ۲ مالخر دستگیر شدند.

وی افزود: افزود: در جریان این عملیات ۳ دستگاه خودروی متعلق به متهمان نیز توقیف شد.

سرهنگ اسدیان با اشاره به اموال کشف‌شده از سارقان گفت: مقادیر قابل‌توجهی طلا، جواهر، سکه و ارز از متهمان کشف شد که بنا بر برآورد کارشناسان ارزش این اموال بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان است.

وی از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و اصول حفاظتی از نگهداری اموال با ارزش در منازل خودداری کرده و منازل خود را به محل نگهداری پول و اشیای قیمتی تبدیل نکنند.