کشف باند سرقت منازل در مرند
فرمانده نیروی انتظامی مرند از شناسایی و دستگیری باند ۹ نفر سرقت منازل در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سرهنگ علی اسدیان با بیان اینکه رسیدگی به سرقت منازل در دستور کار فرماندهی انتظامی شهرستان مرند قرار گرفت اظهار داشت: ماموران انتظامی با همکاری دستگاه قضایی و در قالب عملیاتی گسترده موفق شدند مخفیگاه سارقان را شناسایی کنند که در نتیجه آن ۷ سارق حرفهای و ۲ مالخر دستگیر شدند.
وی افزود: افزود: در جریان این عملیات ۳ دستگاه خودروی متعلق به متهمان نیز توقیف شد.
سرهنگ اسدیان با اشاره به اموال کشفشده از سارقان گفت: مقادیر قابلتوجهی طلا، جواهر، سکه و ارز از متهمان کشف شد که بنا بر برآورد کارشناسان ارزش این اموال بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان است.
وی از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و اصول حفاظتی از نگهداری اموال با ارزش در منازل خودداری کرده و منازل خود را به محل نگهداری پول و اشیای قیمتی تبدیل نکنند.