جانشین رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با بیان اینکه هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی از تحمیل جنگ ۱۲ روزه علیه کشورمان تبدیل شکاف‌های اجتماعی به انفجار اجتماعی بود، گفت: برعکس خواست دشمنان جنگ ۱۲ روزه شکاف‌های اجتماعی را به اعتماد اجتماعی تبدیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، امیر سرتیپ نبی سهرابی روز یکشنبه در آیین معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اردبیل افزود: دشمنان ایران همواره در طراحی سناریو‌های جنگی یکی از اولویت‌های خود را بر ایجاد اختلال در انسجام اجتماعی و ضربه به همبستگی ملی متمرکز کرده‌اند، این در حالی است که بررسی تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد جامعه ایران در لحظات بحرانی از جمله دوران دفاع مقدس نه تنها فرو نپاشیده بلکه به سطح بالاتری از اتحاد و مقاومت رسیده است.

وی بیان کرد: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نه تنها صحنه‌ای از مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوزات دشمن بود، بلکه انسجام ملی، رشادت نیرو‌های مسلح و هماهنگی بی‌نظیر نیرو‌ها را به نمایش گذاشت.

جانشین رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت رهبری هوشمند، وحدت ملی و قدرت نظامی را سه عامل پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد و گفت: فرماندهی هوشمندانه و شجاعانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، اتحاد و انسجام تمامی آحاد مردم و اقتدار، توان و قدرت نیرو‌های مسلح باعث شد دنیا به قدرت ایران اعتراف کند و دشمنان به اهداف پلید و شوم خود نرسند.

امیر سهرابی بیان کرد: تمام اسناد و مدارک جنگ ۱۲ روزه در بخش‌های مختلف از جمله نظامی، اقتصادی، اجتماعی، ترابری، درمانی، خدمات رسانی و حضور و فعالیت‌های آحاد مختلف مردم جمع آوری و به صورت روزشمار توسط متخصصان و نویسندگان مجرب ثبت و ضبط و تدوین خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ یادمان شهدای گمنام در نقاط مختلف کشور احداث و تکمیل شده است، افزود: احداث و تکمیل یادمان‌های باقیمانده در نقاط مختلف کشور در حال انجام است و تلاش می‌شود در کمترین زمان ممکن تکمیل شود.

جانشین رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گفت: مرکز فرهنگی موزه دفاع مقدس و مقاومت استان اردبیل با المان‌ها و معماری خاص یکی از موزه‌های فاخر کشور است.

امیر سهرابی با بیان اینکه استان خوزستان چهار موزه و استان کرمانشاه سه موزه دفاع مقدس دارند، افزود: در سایر استان‌های کشور از جمله اردبیل نیز یک موزه دفاع مقدس وجود دارد که کار ساخت بیشتر آنها به اتمام رسیده و در حال تجهیز و تکمیل محتوا است.

وی تصریح کرد: از حیث سازه و زیبایی، ساختمان موزه دفاع مقدس و مقاومت استان اردبیل به شکل کشتی طراحی شده و منحصر‌به‌فرد است و در هیچ جای کشور نمونه‌ای مانند آن وجود ندارد.

جانشین رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با بیان اینکه موزه دفاع مقدس و مقاومت استان اردبیل به عنوان مجموعه‌ای فاخر و ماندگار در یکی از بهترین نقاط شهر اردبیل در زمینی به مساحت هشت هکتار با زیربنای حدود هفت هزار مترمربع ساخته شده است، اظهار کرد: باید در انتخاب المان‌ها و محتوا این مجموعه گرانسنگ نهایت دقت را کرد چرا که این مکان مقدس باید گویای خیلی از افتخارات سلحشوران و فرماندهان و رزمندگان منطقه باشد.

امیر سهرابی با اشاره به اینکه موزه دفاع مقدس باید بدون راوی، زبان گویای ایثار و مقاومت باشد، بیان کرد: موزه دفاع مقدس اردبیل باید به‌گونه‌ای تجهیز و تکمیل شود که بدون نیاز به توضیح جان‌فشانی و فداکاری رزمندگان استان را به نمایش بگذارد و هر بازدیدکننده‌ای به ویژه نسل جوان و امروزی را تحت‌تأثیر قرار دهد.

در این آیین از زحمات ۱۱ ساله علی واحد تقدیر و سرهنگ علی حبیب زاده به عنوان مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اردبیل معرفی شد.