به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان گفت:محدودیت‌های ترافیکی بازی فوتبال خیبر و استقلال تهران از ساعت ۱۴ فردا در خرم‌آباد اجرا خواهد شد.

سرهنگ محمدتدین پورگفت : از ساعت ۱۴ فردا دوشنبه، مسیرهای میدان پلیس به سمت ورزشگاه، میدان عدالت به سمت میدان پلیس و خیابان خیام به سمت ورزشگاه و میدان پلیس مسدود خواهد شد.

وی بیان کرد:مسیرهای جایگزین برای تردد شهروندان پل انقلاب ،ساحلی و خیابان لاله به سمت ساحلی در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با اشاره به مسیر ویژه ی بانوان افزود: بانوان می‌توانند از بوستان جانبازان به سمت دانشگاه فرهنگیان و درب غربی ورزشگاه تختی تردد کنند.

وی با تأکید بر حساسیت بالای این مسابقه و حضور هواداران از استان‌های دیگر، از شهروندان خواست از پارک حاشیه‌ای در مسیرهای اعلام‌شده خودداری کنند.

سرهنگ تدین پور افزود:دو تا سه دستگاه جرثقیل حمل خودرو آماده به کار هستند و خودروهایی که موجب گره ترافیکی شوند،جابه جا خواهد شد.



در هفته‌ی چهاردهم لیگ برتر فوتبال،تیم فوتبال خیبر فردا از ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه در ورزشگاه تختی خرم‌آباد به مصاف استقلال تهران می‌رود.



