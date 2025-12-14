پخش زنده
رئیس پلیس راهور لرستان گفت:محدودیت های ترافیکی بازی خیبر و استقلال تهران فردا از ساعت ۱۴ در خرمآباد اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان گفت:محدودیتهای ترافیکی بازی فوتبال خیبر و استقلال تهران از ساعت ۱۴ فردا در خرمآباد اجرا خواهد شد.
سرهنگ محمدتدین پورگفت : از ساعت ۱۴ فردا دوشنبه، مسیرهای میدان پلیس به سمت ورزشگاه، میدان عدالت به سمت میدان پلیس و خیابان خیام به سمت ورزشگاه و میدان پلیس مسدود خواهد شد.
وی بیان کرد:مسیرهای جایگزین برای تردد شهروندان پل انقلاب ،ساحلی و خیابان لاله به سمت ساحلی در نظر گرفته شده است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با اشاره به مسیر ویژه ی بانوان افزود: بانوان میتوانند از بوستان جانبازان به سمت دانشگاه فرهنگیان و درب غربی ورزشگاه تختی تردد کنند.
وی با تأکید بر حساسیت بالای این مسابقه و حضور هواداران از استانهای دیگر، از شهروندان خواست از پارک حاشیهای در مسیرهای اعلامشده خودداری کنند.
سرهنگ تدین پور افزود:دو تا سه دستگاه جرثقیل حمل خودرو آماده به کار هستند و خودروهایی که موجب گره ترافیکی شوند،جابه جا خواهد شد.
در هفتهی چهاردهم لیگ برتر فوتبال،تیم فوتبال خیبر فردا از ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه در ورزشگاه تختی خرمآباد به مصاف استقلال تهران میرود.