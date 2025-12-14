مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی از ورود طرح مسکن استیجاری به مرحله اجرا در استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف تأمین مسکن اولیه زوج‌های جوان و کاهش فشار هزینه‌های اجاره‌نشینی آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، پیمان آرامون در جلسه شورای تأمین مسکن استان گفت: مسکن استیجاری یکی از ابزار‌های حمایتی برای پاسخ‌گویی به نیاز اقشار هدف به‌ویژه زوج‌های جوان است که بر اساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی در استان اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه در گام نخست ۱۰۰ واحد مسکونی برای این طرح شناسایی شده است، افزود: این واحد‌ها با متراژ ۷۰ تا ۸۰ مترمربع پس از خرید، در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می‌گیرد و با انجام این مرحله، طرح وارد فاز عملیاتی می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به روند اجرای نهضت ملی مسکن در استان گفت: پروژه‌های این طرح به‌صورت مستمر رصد و پایش می‌شود تا روند ساخت و تحویل واحد‌ها بدون وقفه ادامه یابد.

آرامون همکاری دستگاه‌های اجرایی در تأمین زیرساخت‌ها را عامل مؤثر در تسریع اجرای پروژه‌های مسکن دانست و تأکید کرد: هم‌افزایی بین‌بخشی می‌تواند تحقق اهداف نهضت ملی مسکن را شتاب ببخشد.

وی از اجرای عملیات آماده‌سازی در بیش از یک‌هزار هکتار از اراضی استان خبر داد و افزود: این اقدامات با هدف فراهم‌سازی بستر لازم برای اجرای پروژه‌های مسکن در حال انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی همچنین به وضعیت پروژه‌ها در شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت اشاره کرد و گفت: تاکنون برای چهار هزار و ۶۱۸ واحد تخصیص پروژه و برای چهار هزار و ۳۶۴ واحد پروانه احداث صادر شده است.

آرامون در ادامه از پیشرفت طرح‌های مسکن روستایی خبر داد و افزود: برای یک‌هزار و ۲۸۵ واحد مسکونی در ۱۶ سایت، پروژه تعریف شده که این واحد‌ها در مراحل مختلف ساخت قرار دارند.

در این جلسه، وضعیت اجرای زیرساخت‌های طرح نهضت ملی مسکن در شهر‌های مختلف استان و عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات مورد بررسی قرار گرفت.