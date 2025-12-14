دستاورد‌های طرح «کالیبراسیون و تعمیر فلومتر‌های الکترومغناطیسی در شبکه‌های آبرسانی اصفهان» در بیست‌وششمین نمایشگاه دستاورد‌های پژوهشی، فناوری و فن‌بازار به نمایش گذاشته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس گروه کالیبراسیون ابزاردقیق و تعمیرات فلومتر شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، گفت: در چهار سال اخیر ۸۲۹ دستگاه فلومتر الکترومغناطیسی تعمیر و بازسازی شده که نه‌تنها هزینه‌های خرید تجهیزات جدید را به‌طور چشمگیری کاهش داده، بلکه طول عمر مفید شبکه‌های آبرسانی را نیز افزایش داده است.

محسن آزادطلب با اشاره به اهمیت مدیریت بهینه منابع آب در شرایط کنونی کشور افزود: اندازه‌گیری دقیق حجم جریان آب، کنترل فشار، تشخیص نشتی و کاهش هدررفت آب از اولویت‌های اصلی این طرح است.

وی با بیان اینکه تعمیرات تخصصی و کالیبراسیون منظم فلومتر‌ها نقش کلیدی در افزایش دقت داده‌های حجمی و کاهش هدررفت آب ایفا می‌کند ادامه داد: با اجرای برنامه کالیبراسیون دوره‌ای، هر شش‌ماه یک‌بار، پایداری عملکرد فلومتر‌ها تضمین شده و میانگین خطای اندازه‌گیری از حدود ۷ درصد به کمتر از ۱.۲ درصد در شبکه‌های آبرسانی رسیده است.

رئیس گروه کالیبراسیون ابزاردقیق و تعمیرات فلومتر آبفای استان اصفهان گفت: اجرای طرح نوآورانه کالیبراسیون و تعمیر فلومتر‌های الکترومغناطیسی در شبکه‌های آبرسانی از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۵۶ میلیارد تومان صرفه‌جویی اقتصادی داشته است.

وی با اشاره به اینکه آبفای استان اصفهان تنها شرکت آب و فاضلاب کشور است که به شکل تخصصی به کالیبراسیون و تعمیر فلومتر‌های الکترومغناطیسی می‌پردازد، افزود: کارشناسان این شرکت با هماهنگی آب و فاضلاب کشور، عملیات مشابهی را در شهر‌های اهواز، سنندج، شیراز، گرگان، قم، کاشان، زنجان، تهران و کرمان نیز اجرا کرده‌اند.

طرح «کالیبراسیون و تعمیر فلومتر‌های الکترومغناطیسی در شبکه‌های آبرسانی» به عنوان یکی از دستاورد‌های برجسته شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در بیست‌وششمین نمایشگاه ملی پژوهش، فناوری و فن‌بازار معرفی شده است.

این نمایشگاه تا روز سه‌شنبه ۲۵ آذر، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران پذیرای علاقه‌مندان است.