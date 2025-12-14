فناوران یک شرکت دانش بنیان با حضور در نمایشگاه ایران‌ساخت، جدیدترین تجهیزات فرایندی کاملاً بومی خود را در حوزه‌های داروسازی، زیست‌فناوری، صنایع غذایی و شیمی معرفی کردند.

خبرگزاری صدا و سیما ، یک شرکت فناوری دارویی با ارائه مجموعه‌ای از تجهیزات پیشرفته فرایندی کاملاً ساخت داخل در حوزه‌های داروسازی، زیست‌فناوری، صنایع غذایی و شیمی، در نمایشگاه ایران‌ساخت حضور یافته و تازه‌ترین دستاورد‌های فناورانه خود را به نمایش گذاشته است.

عابد سجادی، کارشناس ارشد تحقیق و توسعه شرکت فناوری دارویی در خصوص تاریخچه شرکت بیان کرد: شرکت تولیدکننده مجموعه‌ای از تجهیزات فرایندی در حوزه‌های داروسازی، صنایع غذایی، کشاورزی، زیست‌فناوری و شیمی است و از سال ۱۳۹۱ تاکنون حضور مستمری در نمایشگاه «ساخت ایران» داشته است. طی ۱۳ دوره حضور در این نمایشگاه، موفق شدیم محصولات جدید و متنوعی را به بازار عرضه کنیم.

وی راکتور شیمیایی دوجداره با ژاکت استیل و مخزن شیشه‌ای، تبخیرکننده در خلأ پایلوت (روتاری اواپراتور)، خشک‌کن پاششی، خشک‌کن انجمادی آزمایشگاهی، اکسترودر-اسفرونایزر آزمایشگاهی و تجهیزات فرایند بستر سیال را از جمله محصولات حاضر این شرکت در نمایشگاه ایران‌ساخت امسال عنوان کرد.

سجادی افزود: تجهیزات تولیدی ما در سه بخش اصلی ارائه می‌شود. بخش نخست مربوط به سنتز و جداسازی است که شامل راکتور‌های شیمیایی و دستگاه روتاری اواپراتور می‌شود. این تجهیزات برای فرایند سنتز محصول و همچنین جداسازی حلال از ماده مؤثره با استفاده از فرایند خلأ به کار می‌روند.

وی با اشاره به اینکه بخش دوم تجهیزات مربوط به فرایند‌های خشک‌کردن است؛ عنوان کرد: در این بخش، دستگاه اسپری‌درایر یا خشک‌کن پاششی برای تبدیل محلول‌ها و سوسپانسیون‌های آبی به پودر خشک استفاده می‌شود. همچنین برای خشک‌کردن مواد حساس به حرارت مانند ویروس‌ها، باکتری‌ها و مواد مؤثره دارویی، از دستگاه فریزدرایر یا خشک‌کن انجمادی بهره می‌بریم.

کارشناس ارشد تحقیق و توسعه شرکت بخش سوم تجهیزات را مرتبط با فرآوری مواد خواند و گفت: پودر‌های تولیدشده در مراحل قبلی می‌توانند با استفاده از دستگاه اکسترودر-اسفرونایزر به پلت تبدیل شوند.

همچنین برای روکش‌دهی این پلت‌ها، به‌منظور محافظت در برابر عوامل محیطی نظیر نور و اکسیژن و نیز تولید دارو‌های آهسته‌رهش، از دستگاه بستر سیال (Fluid Bed Dryer) استفاده می‌شود؛ به‌طوری‌که دارو به‌جای معده، در روده آزاد شده و این موضوع موجب کاهش عوارض جانبی و افزایش اثربخشی دارو می‌شود.

این فعال فناور درباره محل استفاده از این تجهیزات توضیح داد: دستگاه‌های ما در واحد‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه‌های داروسازی، صنایع غذایی، شیمی و زیست‌فناوری، همچنین پژوهشکده‌های شیمی پلیمر، پژوهشکده‌های کشاورزی و بسیاری از دانشگاه‌های سراسر کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سجادی درپایان خاطرنشان کرد: به‌عنوان نمونه، تاکنون نزدیک به ۱۰۰ دستگاه اسپری‌درایر کاملاً ساخت داخل به مراکز مختلف عرضه کرده‌ایم که این موضوع نقش مؤثری در کاهش خروج ارز و افزایش ارزش افزوده داخلی داشته است.