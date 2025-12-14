پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر کنترل سیلاب سازمان منابع طبیعی گفت: بیش از نیمی از مساحت کشور در طبقه خطرپذیری بالاتر از متوسط قرار دارند و اجرای آبخیزداری در آنها ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد فرامرز با بیان اینکه براساس نقشه خطر پذیری سیلاب در کشور ۶۰ درصد مساحت کشور در طبقه خطر پذیری متوسط به بالا قرار دارد، اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری را امری ضروری خواند و افزود: این مخاطرات در گذشته با اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری تا حدی قابل مدیریت بود، اما بطور کامل اجرا نشد و در سالهای اخیر نیز برنامهریزی پیشگیرانه و آیندهنگرانه در این زمینه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: با وجود آنکه مجلس شورای اسلامی نیز اجرای قانون آبخیزداری را پشتیبانی کرده، اما پیشرفت طرحها هنوز با اهداف تعیینشده فاصله دارد.
به گفتهی محققان پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، هر سال حدود ۱۹ میلیارد متر مکعب روانآب از کشور خارج میشود؛ روانآبهایی که گاهی بهصورت سیلابهایی ویرانگر بر جان و مال مردم جاری میشود.
در برنامهی پنجسالهی هفتم پیشرفت، برای سال نخست ۴ میلیون هکتار اجرای آبخیزداری تکلیفشده، اما تنها حدود ۱۰ درصد آن اجرا شده است.
تا پایان برنامه ۵ ساله پیشرفت، باید در ۲۰ میلیون هکتار از حوزههای آبخیز کشور عملیات آبخیزداری و آبخوانداری اجرا شود.