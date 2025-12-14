مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به پدیده‌های جوی مورد انتظار در روز‌های پیش‌رو، از ورود سامانه بارشی جدید و پیش‌بینی بارش باران و برف در مناطق مختلف استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مجید کوهی روز یکشنبه اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا امروز و فردا جو استان اردبیل به نسبت پایدار خواهد بود به طوری که امروز دمای هوا به طور نسبی کاهش می‌یابد و هوای سرد پاییزی سراسر استان را فرا می‌گیرد، اما فردا دما اندکی افزایش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: در پی این شرایط جوی عصر امروز و امشب با افزایش ابرناکی در برخی ناحیه‌های واقع در نوار شرقی استان اردبیل به‌ویژه مناطق مجاور استان گیلان بارش پراکنده برف دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: روز سه‌شنبه (۲۵ آذر) همزمان با تقویت جریان‌های شمالی و ورود رطوبت از دریای خزر، بر میزان ابرناکی افزوده خواهد شد و با کاهش محسوس دما، در بیشتر مناطق استان بارش باران و برف و همچنین رخداد مه پیش‌بینی می‌شود.

کوهی اضافه کرد: بارش‌ها در شهرستان‌های شمالی به صورت باران خفیف، در شهرستان‌های گرمی و انگوت به صورت باران و برف و در شهرستان‌های مرکزی و جنوبی استان به شکل بارش برف انتظار می‌رود و در برخی گردنه‌های کوهستانی و مناطق برف‌گیر همراه با کولاک خواهد بود.

وی با اشاره به احتمال اختلال در پرواز‌های فرودگاه اردبیل، گفت: این سامانه تا ظهر پنجشنبه در استان فعال خواهد بود و از همین رو به افرادی که قصد تردد در جاده‌های مناطق مرکزی و جنوبی را دارند، توصیه می‌شود از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت، تجهیزات زمستانی مناسب همراه داشته باشند و احتیاط لازم را به‌عمل آورند.

آسمان اردبیل در حال حاضر صاف تا قسمتی ابری، سرعت وزش باد هشت کیلومتر در ساعت و دمای هوا سه درجه سانتی‌گراد بالای صفر است.