سامانه جامع توزیع کالاهای اساسی (ستکا) به نشانی اینترنتی www.setka۷۲۴.ir راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی گفت: با راه اندازی سامانه مدیریت هوشمند توزیع زنجیره تأمین، تولید و توزیع مرغ گرم، امکان انجام مبادلات و معاملات مستقیم میان عوامل اصلی زنجیره فراهم شده است و بدین ترتیب، نیازی به نقش آفرینی واسطه های غیرارزش آفرین در طول زنجیره تأمین نخواهد بود.
کریم امیرزاده افزود: با سامانه ستکا تعداد معاملات در طول زنجیره تأمین به حداقل رسیده و با کاهش استهلاک سرمایه و نقل و انتقالات غیر ضروری مالکیت کالا، سود عملیاتی عوامل اصلی افزایش یافته است و هم زمان قیمت تمام شده محصول نیز کاهش می یابد؛ امری که موجب تقویت جایگاه فعالان در بازار و توسعه موقعیت رقابتی کسب و کارها خواهد شد.
وی ادامه داد: استفاده از این سامانه موجب می شود در برخی ایام سال که استان با افزایش جمعیت مسافران مواجه است، از بروز اختلال در بازار مرغ جلوگیری شود و تولیدات به صورت دقیق قابل رصد باشد.
وی خاطرنشان کرد: سامانه ستکا ابزاری برای نظارت بر زنجیره تولید و توزیع کالاهای اساسی با قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که ضمن ایجاد شفافیت در طول زنجیره، برای حفظ منافع تمامی اجزای آن از جمله تأمین کنندگان نهاده های تولید، مرغداران و کشتارگاه ها، واحدهای قطعه بندی و شبکه عرضه صنفی اقدام می کند.
امیرزاده گفت: در مرحله های بعدی این طرح، مدیریت زنجیره سایر کالاهای کشاورزی از جمله دام سبک و سنگین، شیر، شیلات، نوغان داری و همچنین مدیریت عرضه کالاهای اساسی نظیر برنج، شکر و روغن نیز به بهره برداری خواهد رسید.