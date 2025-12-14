پخش زنده
امروز: -
اولین رویداد ملی استارتاپی گردشگری خلاق در شهر بم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ،اولین رویداد ملی کشوری گردشگری خلاق با همکاری دانشگاه مجتمع عالی بم با ۱۳۴ ایده خلاق از ۲۸ واحد دانشگاهی سراسر کشور و ۳ کشور خارجی در بم بعد از ۳ روز رقابت ۱۵ اثر برتر تجلیل شد.
این رویداد ملی با هدف رونق صنعت گردشگری کشور استان کرمان و شهریتان تاریخی و گردشگری بم انجام شد.
در این رویداد با هدف کسب کار نوپا و ایدههای جدید از ۲۸ دانشگاه تعداد ۱۸۵ نفر باایدهای نو گردشگری به رقابت پرداختند.