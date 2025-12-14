به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ،اولین رویداد ملی کشوری گردشگری خلاق با همکاری دانشگاه مجتمع عالی بم با ۱۳۴ ایده خلاق از ۲۸ واحد دانشگاهی سراسر کشور و ۳ کشور خارجی در بم بعد از ۳ روز رقابت ۱۵ اثر برتر تجلیل شد.

این رویداد ملی با هدف رونق صنعت گردشگری کشور استان کرمان و شهریتان تاریخی و گردشگری بم انجام شد.

در این رویداد با هدف کسب کار نوپا و ایده‌های جدید از ۲۸ دانشگاه تعداد ۱۸۵ نفر با‌اید‌های نو گردشگری به رقابت پرداختند.