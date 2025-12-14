پخش زنده
آیتالله دکتر یوسف الناصری، استاد حوزه و دانشگاه در آمل گفت: حمایت غرب از رژیم صهیونیستی ریشه در باورهای آخرالزمانی جریانهای مسیحی صهیونیست دارد و جنگ کنونی جنگی روایی و اعتقادی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیتالله دکتر شیخ یوسف الناصری در نشست بینالمللی استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیتالله آملی با تأکید بر جایگاه خطبه حضرت فاطمه زهرا (س) در فهم تحولات امروز جهان، اظهار داشت: خطبه فدکیه تنها یک متن تاریخی یا عبادی نیست، بلکه سندی راهبردی برای تحلیل مناسبات قدرت، ایمان و تقابل تمدنی در همه اعصار، بهویژه عصر حاضر است.
وی با اشاره به شیوههای نوین آموزش آکادمیک در جهان، گفت: امروز در نظامهای علمی پیشرفته، استاد صرفاً انتقالدهنده اطلاعات نیست، بلکه مدیریتکننده تفکر، طرحکننده پرسش و هدایتکننده مسیر تحلیل است؛ از همین رو در این جلسه نیز بهجای پاسخ مستقیم، طرح پرسش را مقدمه فهم عمیقتر قرار میدهم.
این استاد حوزه و دانشگاه در بخش مهمی از سخنان خود، با تحلیل رفتار آمریکا و غرب در حمایت همهجانبه از رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: برخلاف تصور رایج، حمایت آمریکا از اسرائیل نه توجیه اقتصادی دارد و نه صرفاً سیاسی یا امنیتی؛ بلکه ریشه در باورهای عمیق اعتقادی و آخرالزمانی جریانهای مسیحیت صهیونیستی دارد.
شیخ یوسف الناصری افزود: جریانهای قدرتمند «اونجلیک» در آمریکا و اروپا، با تفسیر خاصی از روایات آخرالزمان، معتقدند تجمع یهودیان در سرزمین فلسطین مقدمه ظهور منجی آخرالزمان است و حتی نابودی این سرزمین را نیز بخشی از این فرایند میدانند.
وی تأکید کرد: جنگ امروز، جنگ سلاح و اقتصاد نیست؛ جنگ روایت، ایمان و اعتقاد است. دشمن، به منجی آخرالزمان باور دارد؛ حتی در برخی موارد، اعتقاد او به این مسئله از باور سطحی برخی جوامع اسلامی عمیقتر است
این استاد برجسته با اشاره به تجربه حضور نظامی آمریکا در عراق، گفت: در میان نیروهای آمریکایی، یگانهایی وجود داشتند که مأموریت اصلیشان نه عملیات نظامی، بلکه تحقیق درباره باور شیعه به امام مهدی (عج) و ارتباط علما با آن حضرت بود.
وی افزود: این واقعیت نشان میدهد که دشمن، با شناخت عمیق از اعتقادات دینی، راهبرد خود را طراحی میکند؛ در حالی که ما کمتر به تحلیل مبانی فکری و اعتقادی دشمن میپردازیم.